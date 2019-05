Für kolportierte 25,5 Millionen Euro hat Borussia Dortmund Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Nach Nico Schulz, dessen Wechsel für rund 25 Millionen Euro die Dortmunder am Dienstag bekanntgaben, und dem Barca-Talent Mateu Morey ist Hazard bereits der dritte fixe Zugang für die neue Saison.

Mit der Bekanntgabe des Wechsels des Leverkuseners Julian Brandt wird ebenfalls in den kommenden Tagen gerechnet. Dass Brandt sich für den BVB entschieden hat und die Dortmunder die Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro aktivieren, gilt als sicher. Das passt zu den Ambitionen, die Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstag äußerte.

Der 26-Jährige Hazard unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag beim BVB. "Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Vereinswebsite zitiert. "Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Mehr zum Thema Borussia Dortmund will Meister werden BVB-Chef Watzke und die Transfers mit Ansage

Der schnelle offensive Außenspieler und belgische WM-Teilnehmer Thorgan Hazard erzielte in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen für Mönchengladbach 13 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. "Ich bin dankbar für fünf tolle Jahre bei Borussia Mönchengladbach und sehr schöne Erinnerungen. Jetzt war genau der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", wird Hazard zitiert. "Ich bin stolz, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans." (Tsp)