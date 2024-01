Botschafterin der BR Volleys Louisa Lippmann kehrt zurück in die Halle

Ein bisschen wehmütig sieht Louisa Lippmann aus, als sie auf das Spielfeld der Max-Schmeling-Halle schaut. Es ist der Abend, an dem die BR Volleys in der Champions League gegen Ankara mit 3:0 gewinnen. Dieses Spitzenspiel will sich die 29-Jährige nicht entgehen lassen. Dass sie selbst in der Halle aufschlug, ist schon eine ganze Weile her. Im Frühjahr 2022 beendete Lippmann ihre Karriere in der Halle und wechselte zum Beachvolleyball, wo sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Laura Ludwig an internationalen Turnieren teilnimmt und sich als großes Ziel Olympia 2024 gesetzt hat.