Britta Lorenz über die Krise der Spreefüxxe „Die Zeit der Ausreden ist vorbei“

Frau Lorenz, die Spreefüxxe mussten vergangenes Wochenende in Leipzig ihre dritte Niederlage in der noch jungen Saison hinnehmen. Wie ist die Stimmungslage bei Ihnen?

Naja, es war schon besser. Diese Niederlage wäre nicht nötig gewesen. Wir erspielen uns gute Chancen, gehen mit sechs Toren in Führung – das dürfen wir am Ende nicht verlieren. Doch wir befinden uns nach der vermaledeiten Vorbereitung mit den vielen Verletzten in einem Prozess und ich hoffe, dass wir bald einen Schritt weiter sind.