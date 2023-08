Bundesliga-Saisonvorschau (18) Christoph Freund könnte zum eigentlichen Bayern-Star aufsteigen

Am 18. August beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In unserer Serie testen wir auch in diesem Jahr wieder die Stärken und Schwächen der Vereine. Heute, Teil 18: Bayern München.

Was hat sich verbessert?

Böse Zungen in und um den Verein behaupten allen Ernstes, das Beste an der neuen Saison ist der Wechsel an der Führungsspitze. Zugegeben, Oliver Kahn hatte die Herzen der Angestellten und der Fans nicht unbedingt im Flug erobert und Hasan Salihamidzic weder ein besonders glückliches Händchen bei Transfers noch beim Versuchen, einen schon entlassenen Trainer über seine Entlassung zu informieren. Aber um was es tatsächlich geht, findet auf dem Platz steht. Und was da und ob überhaupt etwas besser geworden ist in der neuen Saison, ist noch geklärt. Immerhin haben die Bayern nun die in der vergangenen Saison meistdiskutierte Lücke im Kader geschlossen. In Harry Kane steht jetzt wieder ein Weltklasse-Neuner auf dem Rasen, der Weltklasse-Tore schießen kann.

Wer sind die Neuen?

Neben Kane, der einen unglaublichen Hype bei seiner Ankunft und seinem ersten Auftritt ausgelöst hatte, verpflichteten die Bayern ein Monster für die Abwehr. Diese auf den ersten Blick weniger schmeichelhafte Bezeichnung wurde jedenfalls Min-jae Kim in seiner Heimat Südkorea zuteil. Aber nicht etwa, weil der Innenverteidiger ein ungehobelter und gemeingefährlicher Mensch ist, sondern gnadenlos auf dem Fußballplatz die Gegner abräumt.

Liverpool hat Interesse an Gravenberch Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp soll weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des niederländischen Fußball-Nationalspielers Ryan Gravenberch vom FC Bayern München haben. Wie die englische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, habe der Club aus der Premier League die Transfer-Bemühungen um den ehemaligen Star von Ajax Amsterdam intensiviert. (dpa)

Jenseits des Fußballplatzes ist Kim, der für 50 Millionen Euro Ablöse vom italienischen Meister SSC Neapel geholt wude, übrigens ein sehr höflicher und zurückhaltender Zeitgenosse. In Konrad Laimer, den noch Julian Nagelsmann ausgesucht hatte, tummelt sich nun ein weiterer Spieler fürs Zentrum im Kader des Rekordmeisters. Thomas Tuchel lamentierte deshalb, er habe zu viel „baugleiches“ Personal im Mittelfeld zur Verfügung habe, aber keinen richtigen Sechser. Raphael Guerreiro kam ablösefrei aus Dortmund für die linke Abwehrseite – ob als Konkurrent für Alphonso Davies oder doch nur Back-up ist nicht klar. Denn der Portugiese verletzte sich erst einmal und fällt länger aus.

Wer hat das Sagen?

Ganz offiziell steht Jan-Christian Dreesen an der Spitze des Vereins, aber dass er das Erbe des im Mai entlassenen Oliver Kahn antreten durfte, hat doch viel mit den ehemaligen Bayern-Granden zu tun. Wobei: Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind ja gar nicht mehr ehemalig, wenn sie es überhaupt so richtig waren. Rummenigge ist aus der Bayern-Rente in den Aufsichtsrat zurückgekehrt, und gehört wie Hoeneß nun dem Ausschuss Sport an, der sich um die Kaderplanung kümmert. Teil dieser Transfer-Taskforce ist auch Thomas Tuchel. Damit haben die Bayern ihn mit so viel Macht ausgestattet wie noch nie zuvor ihre Trainer. Die hatten bisher zwar alle Wünsche äußern dürfen, waren aber in die Entscheidungen nicht eingebunden gewesen. Mag sein, dass Bundestrainer Hansi Flick ein bisschen neidisch ist, dass der Kollege das erreicht hat, für was er einst in München vergeblich gekämpft hatte.

Was ist in der Saison möglich?

Fest steht, dass die Bayern nicht alle Titel gewinnen werden. Denn mit der Niederlage im Supercup gegen Leipzig ist ihnen die erste Trophäe schon mal flöten gegangen. Favorit auf die Meisterschaft sind die Münchner trotzdem, weil es ein fast ehernes Gesetz ist. Aber es wäre eine Überraschung, würden sie in der Champions League um den Sieg mitspielen können. Allerdings: Wer hätte im vergangenen Herbst auf Inter Mailand als Finalist gewettet? Die Italiener hatten in der Gruppenphase zweimal gegen den FC Bayern verloren.

Und sonst?

Manchmal schafft es sogar der so gläserne Verein FC Bayern, etwas geheim zu halten. Erst als so gut wie schon alles geklärt war mit dem neuen Sportdirektor, tauchte der Name Christoph Freund in der Öffentlichkeit auf. Der 46 Jahre alte Österreicher tritt seinen Job in München am 1. September an, ein paar Stunden nach Ende der Transferperiode.

Bei seinem bisherigen Arbeitgeber RB Salzburg hat er sich auch weniger damit beschäftigt, teure Spieler zu holen, als vielmehr damit, Spieler teuer zu verkaufen. Er hat sich den Ruf erworben, ein gutes Scouting-Netzwerk und vor allem einen erstklassigen Blick für Talente zu haben, die er in Salzburg weiterentwickelte. Zu seinen Entdeckungen gehört unter anderem Erling Haaland von Manchester City.