Dänemarks Handball-Star Mathias Gidsel „Die sozialen Medien zu ignorieren, ist nicht einfach“

Herr Gidsel, Dänemark ist bei der Handball-EM der Favorit. Was macht Ihr Land so stark?

Das ist schwer zu sagen. Ein Hauptgrund ist sicher, dass die Jugendarbeit von klein auf wirklich sehr, sehr gut ist. Vor allem lernt man da den Spaß am Sport. Das ist bei uns vielleicht etwas anders. Wenn ich Deutschland sehe, wo viel Krafttraining gemacht wird und es möglicherweise mehr Vorschriften gibt, haben wir enorm viel Raum für Kreativität. Da wird weniger in Schubladen gedacht. Und auf dieser Jugendarbeit bauen wir jetzt auf.