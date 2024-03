Das Halbfinale kann kommen Alba Berlin macht kurzen Prozess mit Saarlouis

Alba Berlin hat auch das dritte Viertelfinale gegen die Saarlouis Royals gewonnen und steht wie im Vorjahr im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Nach zwei Heimsiegen zum Auftakt in die Play-offs setzten sich die Hauptrundenersten auch im ersten Auswärtsspiel im Saarland durch und gewannen 71:63 (20:11, 13:22, 18:13, 20:17). Erfolgreichste Berliner Werferinnen waren Stefanie Grigoleit (14 Punkte), Maggie Mulligan und Lena Gohlisch (je 10).

Ins Halbfinale startet Alba mit Heimvorteil am kommenden Freitag, 5. April, um 19 Uhr in der Sömmeringhalle. Auch das zweite Spiel findet zwei Tage später in Berlin statt. Gegen wen es dann geht, steht allerdings noch nicht fest. Im Viertelfinale Nördlingen gegen den Mitteldeutschen BC steht es aktuell 1:2. Das vierte Spiel wird an diesem Samstag ausgetragen, ein eventuelles fünftes am Montag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für das zweite Halbfinale hat sich Meister Keltern mit einem 3:0 im Viertelfinale gegen Freiburg ebenfalls frühzeitig qualifiziert. Hier kämpfen Pokalsieger Hannover und Osnabrück (Zwischenstand 2:1) um das zweite Ticket.

In der vergangenen Saison hatte sich Alba als Aufsteiger überraschend für das Halbfinale qualifiziert und dort im Modus Best of three 1:2 gegen den späteren Meister Keltern verloren. Die kürzlich abgelaufene Hauptrunde dieser Spielzeit haben die Berlinerinnen als Erste abgeschlossen. Allerdings gab es nach zuvor 15 Siegen in Serie vor zwei Wochen im Pokal einen Dämpfer, als Alba im Halbfinale deutlich gegen Hannover unterlag. „Das war eine Warnung zur richtigen Zeit“, sagte Spielmacherin Deeshyra Thomas vor dem Play-off-Beginn.