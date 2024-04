Das schnellste Läuferpaar beim Halbmarathon Eine Hürde namens Liebe

Sebastian Hendel erinnert sich noch gut, als ihm vor knapp neun Jahren in New York, wo er am Iona College studierte, eine Läuferin ins Auge fiel. Und auch Kristina Hendel weiß, dass ihr jemand in der Läufergruppe aufgefallen war. Aber wie das so ist: Man schaut ein bisschen hin, tut das auch ganz gerne, aber denkt sich nicht viel dabei.