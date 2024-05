Das Wunder von Kaiserslautern im Pokalfinale? „Mehr Außenseiter war ich noch nie“

Die Farben rot und weiß werden am Tag des DFB-Pokalfinals im „Tagblatt“ in Friedrichshain mal wieder dominieren. Dort, wo ein Bild von Fritz Walter hängt und ein Wimpel des 1. FC Kaiserslautern über der Bar baumelt, ist die „Berliner Bagaasch 97/06“ zu Hause.

„Seit der Klassenerhalt feststeht, können wir uns auf das Finale freuen“, sagt Marko Rieder, Vorstand des einzigen FCK-Fanklubs in Berlin. Bei Weinschorle und „Pälzer Läwwerworschd“ werden sie in der Kneipe am Samstag ihre „Roten Teufel“ anfeuern und natürlich noch einmal Retter Friedhelm Funkel huldigen.

Die Erledigung seiner Mission und die wichtigste Saisonentscheidung für den 1. FC Kaiserslautern erlebte Funkel zu Hause auf seiner Wohnzimmercouch. Eine Pizza und ein Glas Rotwein gönnte sich der Coach, als Eintracht Braunschweig mit dem 1:0 gegen Wiesbaden am 33. Spieltag auch für die Pfälzer den Zweitliga-Klassenerhalt klarmachte.

Funkel konnte das Abstiegsgespenst vertreiben

Ein kollektives Aufatmen war rund um den Betzenberg zu spüren. Verbunden mit ganz viel Zuneigung für den scheidenden Trainer, der erst im Februar ins Amt kam. „Wir sind dem Friedhelm Funkel unfassbar dankbar, dass er den FCK vor dem Abstieg gerettet hat“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen um direkt zu ergänzen: „Er hat eine unglaubliche Ruhe in den Verein gebracht. Es ist auch für mich eine große Freude gewesen, mit einem so erfahrenen Trainer und einem so beeindruckenden Menschen wie ihm zusammenzuarbeiten.“

Dank Funkel wurde das lästige Abstiegsgespenst rechtzeitig vertrieben, sodass nun endlich das Fußball-Highlight der vergangenen 20 Jahre für die Pfälzer im Mittelpunkt steht.

Pokalfinale in Berlin Tickets

Beide Vereine haben für ihre Fans jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die bereits vergriffen sind. Die Anhänger des FCK werden ihr Team aus der Ostkurve des Olympiastadions heraus unterstützen, Leverkusens Fans von der gegenüberliegenden Seite rund um das Marathontor. Fans

Wie beim Pokalfinale üblich sollen sich die Fans der beiden Vereine in der Stadt möglichst getrennt voneinander auf die Partie einstimmen. Das Fan-Fest für die Anhänger des FCK steigt am Breitscheidplatz, das der Leverkusener am Hammarskjöldplatz in der Nähe der Messe. Fernsehen

Das Spiel ist live bei ARD und Sky zu sehen (Anstoß 20 Uhr).

Dass die 23.700 Tickets, die dem FCK als DFB-Pokalfinalist gegen Bayer Leverkusen am Samstag (20 Uhr, Olympiastadion Berlin, live in der ARD) zustehen, in Rekordzeit vergriffen waren, versteht sich von selbst. Vermutlich befinden sich aktuell noch einmal so viele Anhänger der Roten Teufel in Berlin.

Mit so viel Pfälzer Power hinter sich kann man das Unternehmen DFB-Pokalfinale schon mal mutig angehen. „Mehr Außenseiter war ich noch nie. Aber in jedem Fußballspiel ist etwas möglich und man muss auch versuchen, das Unmögliche möglich zu machen“, findet Trainer Funkel, der mit einem Erfolg gegen Meister Leverkusen der älteste DFB-Pokal-Sieger-Trainer der Geschichte werden kann.

Voller Zuversicht fügt der 70-Jährige an: „Wir werden alles versuchen, ein ebenbürtiger Gegner zu sein. Und dann versuchen, die ganz große Überraschung oder vielleicht das Wunder umzusetzen.“

Nach einer schwierigen Spielzeit, in der mit Dirk Schuster, Dimtrios Grammozis und Funkel drei Trainer versuchten, den unausgewogenen Kader auf Kurs zu bringen, ist mit dem Klassenerhalt das Minimalziel erreicht. Ein Abstieg in die dritte Liga wäre für den immer noch mit mehr als sechs Millionen Euro verschuldeten Klub ein großer Rückschritt gewesen.

Dass, ein Klub wie der FCK im Finale steht, ist im heutigen Fußballgeschäft eigentlich gar nicht mehr möglich. Garry Ehrmann, Legende des 1. FC Kaiserslautern

Auch der Begeisterung für den 1. FC Kaiserslautern hätte es einen empfindlichen Dämpfer versetzt. Fast 44.000 Zuschauer kamen trotz der durchwachsenen Spielzeit zu den Heimspielen. In den vergangenen Jahren ist zudem die Mitgliederzahl auf mehr als 25.000 gestiegen.

Dies hilft dem Verein nicht nur symbolisch und personell, sondern auch finanziell. Immerhin bringt jedes regulär zahlende Mitglied fast 100 Euro pro Jahr in die Vereinskasse.

Marlon Ritter könnte für den 1. FC Kaiserslautern im Pokalfinale zum entscheidenden Spieler werden. © dpa/Uwe Anspach

„Dass, ein Klub wie der FCK im Finale steht, ist doch im heutigen Fußballgeschäft eigentlich gar nicht mehr möglich. Das ist ein Riesenerfolg“, sagte die 65-jährige Klub-Legende Garry Ehrmann.

Der ehemalige Torhüter, der wegen seiner Muskelberge einst den Spitznamen Tarzan verpasst bekam, hofft, dass seine Erben so brachial auftreten wie er seinerzeit. „Ich wünsche mir einen richtigen Kampf.“

Beim Fanklub „Berliner Bagaasch“ setzen sie eher auf „Fritz-Walter-Wetter und vielleicht ein dreckiges Tor“, sagt Marko Rieder. Wie beim letzten Pokalsieg 1996 als Martin Wagner einen Freistoß ins Karlsruher Tor hämmerte.

Top-Scorer Marlon Ritter ist ein heißer Kandidat für solch einen magischen Moment. Der 29-Jährige schoss sich beim 5:0 im letzten Saisonspiel des FCK gegen Braunschweig mit einem Dreierpack schon einmal warm. Ein Ehrenplatz im „Tagblatt“ in Friedrichshain wäre ihm mit dem Siegtreffer auf immer und ewig sicher. Und in den Herzen der FCK-Fans natürlich auch.