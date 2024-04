Der 1. FC Union und die Planungen für die nächste Saison „Der Fokus liegt jetzt mehr auf der Zweiten Bundesliga“

Zeit zum Verschnaufen und Erholen bleibt den Fußballerinnen des 1. FC Union in dieser Saison nur selten. Seit der Verein das Frauenteam in der Regionalliga Nordost professionalisiert hat, trainieren die Spielerinnen deutlich mehr. An den Wochenenden stehen Spiele in der Liga und im Pokal auf dem Programm. Doch über die Ostertage bekamen die Spielerinnen frei und konnten die Zeit mit ihren Familien und Freunden verbringen.