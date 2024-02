Der Aufsteiger Cyrill Akakpo hat mit dem 1. VfL Potsdam ein großes Ziel

Der Schritt zum Profi-Handball kam unverhofft. Eigentlich hatte Cyrill Akakpo sich nur hobbyweise am Ball versucht, aus Spaß am Sport bei Blau-Weiß 90 in Mariendorf und dann beim TSV Rudow gespielt. Doch dann kam alles anders. „Ich habe im Berliner Pokal bei den Herren ausgeholfen und da wurde ich dann durch Zufall vom damaligen Trainer der Füchse-A-Jugend entdeckt“, blickt der Rechtsaußen zurück. Der damalige Trainer, der ihn 2016 zur zweiten Mannschaft lockte, war derweil kein Geringerer als der jetzige Coach der Berliner Profis Jaron Siewert – und der ebnete den Weg für eine ganz andere Karriere.