Nach einer Stunde reagierte Trainer Pal Dardai. Hertha BSC führte zwar in der Fußball-Bundesliga weiterhin 1:0 bei Eintracht Frankfurt, geriet aber immer stärker unter Druck. Marco Richter und Krzysztof Piatek gingen runter, dafür brachte der Trainer Ishak Belfodil und Jurgen Ekkelenkamp. Diese Einwechslungen sollten sich sehr schnell auszahlen. Bei einem Konter legte Maximilian Mittelstädt den Ball in die Mitte, Belfodil verpasste, aber Ekkelenkamp traf am langen Pfosten. Schon bei seinem Debüt Mitte September hatte der Niederländer unmittelbar nach der Einwechslung ein Tor erzielt.

Mit seinem Treffer am Samstagnachmittag brachte Ekkelenkamp die Mannschaft ein gutes Stück weiter auf den Weg Richtung Auswärtssieg. Um diesen musste sie zwar am Ende noch zittern, gewann aber letztlich verdient 2:1 (1:0) und schaffte mit dem dritten Saisonsieg einen Befreiungsschlag.

Dardai hatte insgesamt fünf Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel gegen den SC Freiburg vorgenommen. Kurzfristig musste er auf Lucas Tousart verzichten, den Probleme am Sprunggelenk plagten. Dafür spielte Santiago Ascacibar auf der Sechserposition. Im Angriff war erstmals in dieser Saison Piatek von Beginn an dabei. Kevin-Prince Boateng, 2018 Pokalsieger mit der Eintracht und vom Frankfurter Publikum vor dem Anpfiff mit herzlichem Applaus empfangen, saß auf der Bank. Er kam erst in der Schlussphase ins Spiel.

Beide Teams hatten einen eher bescheidenen Saisonstart hingelegt, Frankfurt hatte dann allerdings vor der Länderspielpause mit dem Sieg beim FC Bayern aufhorchen lassen. Doch das ist zwei Wochen her und am Samstagnachmittag fand Hertha den besseren Einstieg in die Partie. Vladimir Darida setzte sich auf der linken Seite gegen Makoto Hasebe durch, flankte nach innen, dort stand Richter ziemlich allein. Dieser berührte den Ball mit dem Kopf und gab ihm damit den entscheidenden Dreh. Über den Innenpfosten fand er den Weg ins Tor – die Berliner führten nach der ersten guten Angriffsaktion des Spiels in der siebten Minute.

Nachlässigkeiten im Angriff

Auch danach waren die Gäste deutlich besser drin als die vor allem in der Defensive mitunter reichlich konfus auftretenden Frankfurter. Nach einer Richter-Flanke kam Piatek aus kurzer Distanz völlig frei zum Kopfball, scheiterte aber an Trapp, der in dieser Szene eine Klasseparade zeigte. Später hatte Piatek eine weitere Riesenchance, nach Balleroberung von Suat Serdar, verzog jedoch deutlich.

Da auch weitere ordentliche Gelegenheiten ausgelassen wurden, blieb es bei dem einen Tor bis zur Halbzeit. Die Nachlässigkeiten im Angriff waren der einzige – aber nicht eben kleine – Makel bei einer ansonsten starken Vorstellung.

Von Frankfurt kam offensiv nicht viel. Lediglich einmal musste Herthas Torwart Alexander Schwolow richtig eingreifen, nachdem Kapitän Dedryck Boyata einen Schuss von Kristijan Jakic gefährlich abgefälscht hatte.

Von der anfänglich äußerst gute Stimmung auf den Rängen war beim Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin nicht mehr viel übrig. Stattdessen gab es laute Pfiffe von den 32.000 Zuschauern. Der Stadionsprecher teilte in der Pause dann mit, dass man die Anhänger mit den Höhepunkten der ersten Hälfte verschonen wolle und stattdessen auf Besserung nach Wiederanpfiff hoffe.

Ekkelenkamp traf in der 63. Minute

Zumindest erhöhte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sofort merklich den Druck. Hertha hatte nun Probleme, überhaupt noch geordnet hinten rauszukommen. Die erste gute Chance der zweiten Halbzeit hatte dann Djibril Sow, der denn Ball per Direktabnahme rechts am Tor vorbeisetzte. Kurz danach köpfte Evan Ndicka drüber, das war schon deutlich knapper. Zwischendurch war Aytekin bei Schwolow vorstellig geworden. Er bedeutete dem Torwart, sich bei seinen Abstößen doch etwas mehr zu beeilen.

Jurgen Ekkelenkamp jubelt nach seinem Treffer gegen Frankfurt. Foto: imago images/Fotostand

Kurz danach konterte Hertha erstmals nach der Pause – und das höchst erfolgreich. Ekkelenkamp machte in der 63. Minute das Tor. Doch die Entscheidung war es nicht, ein von Goncalo Paciencia verwandelter Foulelfmeter brachte sein Team zwölf Minuten vor dem Ende wieder zurück. Zuvor war der Torschütze von Schwolow gefoult worden. Allerdings hatte Paciencia seinerseits davor Niklas Stark geschubst, der daraufhin in den Torwart reingerauscht war.

Frankfurt drängte nun auf das 2:2, wurde dabei allerdings nicht mehr sonderlich gefährlich. Die letzte Chance gehörte den Gästen: Bei einem Freistoß von Marvin Plattenhardt war Torwart Trapp zur Stelle.