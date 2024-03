Der Druck weiblicher Schönheitsideale „Niemand sollte sich beim Sport für die Mahlzeit davor abstrafen“

Die Liste ist schier endlos. Wenn man auf Instagram oder TikTok die Rubrik „What I eat in a day“ durchstöbert, findet man tausende Videos von Frauen, die posten, was sie am Tag zu sich genommen haben. Sie teilen Mahlzeiten und deren Kalorienangaben, filmen sich beim Sport und zeigen in „Vorher-nachher- Vergleichen“, wie sich ihr Körper verändert.