Der Fußball-„Kaiser“ ist tot Franz Beckenbauers Leben in Bildern

Weltmeister als Spieler und als Trainer, deutscher Meister mit dem FC Bayern und dem Hamburger SV - Franz Beckenbauer war ein Ausnahme-Fußballer, national wie international.

Franz Beckenbauer (1. Reihe, 2. von links ) im Jahr 1958 in der Berufsschule in München. © IMAGO/Fred Joch

Geboren wird Beckenbauer 1945 im Münchener Stadtteil Giesing. Das Fußballspielen lernt er als Junge beim SC 1906 München und wechselt später zum FC Bayern München. Ab den frühen 1960ern spielt er dann in der Regionalliga Süd.

Franz Beckenbauers Spielerfoto aus der Saison 1963/1964. © Imago

In der Saison 1965/1966 gelingt ihm der erste große Triumph seiner Karriere: Er wird als bester Spieler der Saison ausgezeichnet.

Fußballer des Jahres 1965/1966: Franz Beckenbauer. © Imago

Im Viertelfinale der Europameisterschaft holt die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Beckenbauer den ersten Sieg einer DFB-Elf in England. Nach dem 3:1 im Wembley-Stadion gilt das Team bei Fans und Fachleuten über Jahrzehnte hinweg als glanzvollste Auswahl.

Bei der Europameisterschaft 1972 in England. © imago/Horstmüller/imago sportfotodienst

Mit ihm als Mannschaftskapitän gewinnt Deutschland zwei Jahre nach dem Europameistertitel auch die Weltmeisterschaft 1974.

Der glückliche Kapitän Franz Beckenbauer hebt an der Seite von Torhüter Sepp Maier und dem englischen FIFA-Präsidenten Stanley Rous am 07.07.1974 im Münchner Olympiastadion nach dem Endspiel der Fußball-WM den eroberten WM-Pokal triumphierend hoch. © picture alliance / dpa

Nach seiner Zeit beim FC Bayern wechselt Beckenbauer für die damalige Rekord-Ablösesumme von zwei Millionen US-Dollar in die USA. Bei Cosmos New York spielt er an der Seite von Brasiliens Jahrhundert-Fußballer Pelé.

Der brasilianische Fußball-Star Pele Franz Beckenbauer im New Yorker Giants-Stadion. © picture alliance / dpa

Der Münchner genießt seinen Star-Status in der Metropole. Dreimal gewinnt New York die US-Meisterschaft. Doch Beckenbauers Fazit: „Fußballerisch kannst du es vergessen.“

Pele Pele und Franz Beckenbauer in Hamburg 1981. © IMAGO/United Archives

1984 wird er deutscher Nationaltrainer. Zwei Jahre später fährt die von Beckenbauer zusammengestellte Mannschaft ohne große Erwartungen zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Trotz mittelmäßiger Spiele schafft es die Mannschaft bis ins Endspiel.

Nationaltrainer Franz Beckenbauer und sein Assistent Horst Köppel 1986 im Universitäts-Stadion in Monterrey. © picture-alliance/ dpa

Schon in den 1980er-Jahren erreicht Franz Beckenbauer Kult-Status - wenn auch der Titel „Kaiser“ damals noch nicht verwendet wird.

Franz Beckenbauer 1988 in einer Ausgabe von „Wetten, dass?!“ © imago images/United Archives

Nach sechs Jahren als DFB-Teamchef nähert sich Beckenbauer vor der WM 1990 in Italien endgültig seinem Legendenstatus.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft nimmt 1990 vor der WM in Italien mit Udo Jürgens eine Platte auf. © imago/Horstmüller

Nach dem mit 1:0 gewonnenen Finale gegen Argentinien holt die deutsche Mannschaft 1990 in Rom den Weltmeistertitel.

Holger Osieck, Franz Beckenbauer, Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Klinsmann, Frank Mill und Karl-Heinz Riedle jubeln nach dem gewonnenen WM-Finale. © picture-alliance / dpa/dpaweb

Legendär sind die Bilder von Beckenbauer, wie er nach dem WM-Triumph seiner DFB-Elf allein mit den Händen in den Hosentaschen über den Rasen im Olympiastadion in Rom schreitet. „Das war der einzige Platz, an dem ich meine Ruhe hatte“, sagt er später.

DFB-Teamchef Franz Beckenbauer im Kreise seiner Spieler. © imago images/WEREK

1990 wird Franz Beckenbauer nach Mário Zagallo der zweite Sportler, der sowohl als Spieler als auch als Teamchef Fußball-Weltmeister wurde.

Im Flugzeug beim Rückflug von Rom nach Frankfurt präsentieren DFB-Teamchef Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Abwehrspieler Andreas Brehme strahlend den zwei Tage zuvor gewonnenen WM-Pokal. © picture alliance/dpa

Zurück in Deutschland werden Beckenbauer und sein Team von Tausenden auf dem Römerberg erwartet.

Teamchef Franz Beckenbauer hält auf dem Balkon des Römers, flankiert von seinen Spielern, lachend den in Italien gewonnenen Weltmeister-Pokal in die Höhe. © picture alliance / dpa

1994 bis 2009 ist er Präsident des FC Bayern München sowie nach der Umwandlung des Vereins in eine Aktiengesellschaft 2002 auch Aufsichtsratsvorsitzender.

Franz Beckenbauer, erhält 1997 bei einem Empfang in der Bayerischen Staatskanzlei in München von Ministerpräsident Edmund Stoiber einen „Bayerischen Löwen“ geschenkt. © picture-alliance/ dpa

Erst bei der WM 1994 und dann erneut 1998 ist Franz Beckenbauer als Experte beim Pay-TV-Sender Premiere zu sehen.

Franz Beckenbauer 1998 auf einer Pressekonferenz in Hamburg. © picture-alliance / dpa

Als Chef des Bewerbungs- und Organisationskomitees bringt er die Weltmeisterschaft nach Deutschland, Italien holt den Titel.

Doch wirft das „Sommermärchen“ auch seine Schatten: Beckenbauer gerät in den Skandal um nicht geklärte Millionen-Zahlungen rund um die Vergabe des Turniers. In der Schweiz wird gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäscherei und Veruntreuung ermittelt.

Der damalige Bundesverkehrsminister Franz Müntefering, Bundesinnenminister Otto Schily und DFB-Vizepräsident Franz Beckenbauer präsentieren 1999 ein Werbeschild für die Fußball-WM 2006 in Deutschland. © picture-alliance / dpa

Als im März 2020 der Sommermärchen-Prozess wegen Verjährung eingestellt wird, muss Beckenbauer keine juristischen Konsequenzen mehr fürchten.

Die Fußball-Legenden Michel Platini, Angel Maria Villar Llona, Pele, Bobby Charlton und Franz Beckenbauer, sowie FIFA-Präsident Joseph Blatter bei der Gründung der Ethikkommission des Verbandes 1999. © picture alliance / dpa

Beckenbauer war Vater von fünf. Seinen Sohn Stephan musste er 2015 beerdigen, als der mit 47 Jahren an Krebs starb. Dieser Schicksalsschlag und die auf die Fußball-WM in Deutschland 2006 folgenden Korruptionsvorwürfe dürften Beckenbauer zunehmend zu schaffen gemacht haben.

2015 treffen sich Pele und Franz Beckenbauer auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings in New York City. © imago images/ZUMA Wire

Eingesetzt hat sich Beckenbauer nicht nur für den Fußball. Vor über 40 Jahren gründete er die Franz-Beckenbauer-Stiftung, die in Not geratenen Menschen hilft. „Eine Stiftung ist ja für die Ewigkeit gemacht“, sagte Beckenbauer der „Bunten“ einmal und fügte hinzu: „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass es weitergeht, auch wenn du selbst nicht mehr da bist.“ (Tsp)