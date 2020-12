Die Höhepunkte fehlten in diesem Fußballjahr? Von wegen! Wir erinnern an dieser Stelle an die größten Ereignisse und die besten Spieler und Trainer. Grenzenlos ehrlich und subjektiv von acht Mitarbeitern des Tagesspiegels und 11FREUNDE

SPIEL DES JAHRES

FC BARCELONA-FC BAYERN MÜNCHEN 2:8

Champions League, Viertelfinale

Die Bayern führen 4:1, als Alphonso Davies Barça auch noch das letzte Fünkchen Hoffnung nimmt. An der Mittellinie kontrolliert der Linksverteidiger den Ball, lässt Messi stehen, dann Vidal, Semedo, tänzelt an den Fünfmeterraum. Am Ende gewinnen die Münchner das Spiel. Acht! Zu! Zwei! Und ein paar Tage später die Champions League. (Julian Graeber, Sportredaktion)

SPANIEN-DEUTSCHLAND 6:0

Nations League, 6.Spieltag

Keine Niederlage im Jahr 2020, die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe, die Aussicht auf den Einzug ins Finalturnier. Was soll also das Gejammer über Bundestrainer Joachim Löw und sein Team? Läuft doch! Ja. Bis zu jenem Abend in Sevilla, der allen zeigt, dass etwas Grundsätzliches falsch läuft. Allen? Okay, fast allen. (Stefan Hermanns, Sportredaktion)

IRLAND-DEUTSCHLAND 1:3

EM-Qualifikation, 10.Spieltag

Eigentlich die gesamte Erfolgsserie der deutschen Nationalmannschaft bei der EM-Qualifikation, aber vor allem das letzte Spiel gegen Irland: Zwar mussten die Fußballerinnen das erste Gegentor hinnehmen, aber konnten sich letztlich mit einem 3:1 den Sieg sichern. Ein grandioser Abschluss! (Inga Hofmann, Sportredaktion)

FRANKONIA WERNSDORF-ZOSSEN 2:1

Testspiel

Ein paar Meter hinter der Berliner Stadtgrenze findet Anfang Juli das erste Amateurspiel in der Region seit der bundesweiten Unterbrechung aller Ligen im März statt. Mit Bier, Bratwürsten und der für ein Testspiel zwischen einem Sechst- und einem Achtligisten sensationellen Kulisse von fast 200 Zuschauern. (Sebastian Schlichting, Sportredaktion)

1. FC SAARBRÜCKEN – DÜSSELDORF 7:6 i.E.

DFB-Pokal, Viertelfinale

Weil der Ludwigspark, die eigentliche Heimat des 1. FC Saarbrücken, schon seit Jahren umgebaut wird, trug der Klub in der vorigen Saison auch seine eigentlich lukrativen Pokal-Heimspiele im winzigen Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus. Und erreichte hier als erster Viertligist das Halbfinale. (Uli Hesse, Kolumnist und 11 Freunde)

FC-SCHALKE 04-MÖNCHENGLADBACH 2:0

Bundesliga, 18.Spieltag

20.30 Uhr, in der Arena, 48. und 58. Minute: Schalkes einziger Sieg in der Bundesliga im Jahr 2020 Tasmania auf der Spur. In weiter Ferne nun doch schon so nah. (Sabine Wilms, Art Direktorin)

SPANIEN-DEUTSCHLAND 6:0

Nations League, 6.Spieltag

Weil die vehementen Reaktionen aus allen Ecken der Gesellschaft auf diesen historischen Knock Out bewiesen haben, dass den Menschen der Fußball trotz zunehmenden Desinteresses und Teilnahmslosigkeit in diesem bizarren Jahr offenbar doch noch nicht völlig scheißegal ist. (Tim Jürgens, Kolumnist und 11 Freunde)

DYNAMO DRESDEN-HAMBURGER SV 4:1

DFB-Pokal 1.Runde

14. September: Ein Hygienekonzept, das 10.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion erlaubte – drei Monate später unfassbar. Von der Kulisse getragen, tobte Dynamo über den HSV hinweg, dafür tobte HSV-Profi Leistner nach dem Aus auf den Rängen. Da steckte viel drin. Auch die Hoffnung, dass Fußball ohne Fans bald vorbei sein würde. (Claus Vetter, Ressortleiter Sport)