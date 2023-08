„Der Hockeysport ist viel zu elitär“ Nationalspieler Timur Oruz über Diabetes und Probleme im Hockeysport

Herr Oruz, wie aufgeregt sind Sie im Hinblick auf die anstehende Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach?

Da ist vor allem Vorfreude. Ich bin gespannt darauf, wie viele Leute kommen, wie die Stimmung sein wird. Ich war selbst bei der WM 2006 in Mönchengladbach, als die Jungs gewonnen haben. Damals habe ich als kleiner Junge mitgefiebert, da schließt sich der Kreis. Und wenn die Stimmung auch nur annähernd so ist wie damals, dann wäre das bombastisch.