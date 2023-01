Der Hype in Deutschland wächst Warum Darts so faszinierend ist

Im Londoner Alexandra Palace herrschte am Sonntagabend mal wieder Ausnahmestimmung. Das lag diesmal vor allem an den deutschen Fans, die „Oh wie ist das schön“ in Dauerschleife sangen. Als der Viertelfinalsieg des aktuell besten deutschen Dartsspielers Gabriel Clemens gegen den bisherigen Weltranglistenersten, Gerwyn Price, feststand, gab es im „Ally Pally“ kein Halten mehr. Beim anschließenden Interview verstand Clemens so gut wie keine Frage der Journalistin und sagte später: „Der Ally Pally ist deutsch, definitiv.“

Bei der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft in England sind so viele Fans aus Deutschland vor Ort wie noch nie. Auch die Einschaltquoten sind von Runde zu Runde aufs neue rekordverdächtig. Selbst bei den Erstrundenmatches der anderen beiden deutschen Spieler, Martin Schindler und Florian Hempel, war das Interesse groß.

Doch was ist es, das beim Dartssport so fasziniert? Zum einen ist der Sport sehr nahbar und jedes Alter ist vertreten. Selbst Menschen, die gerade erst angefangen haben, sich mit Darts zu beschäftigen, können noch eine große Karriere machen. Zum anderen sind bei der WM vor allem die Art von Typen dabei, die auch in die nächste Kneipe passen würden. Es sind nicht die komplett durchtrainierten Top-Athleten, die man vom Fußball oder Basketball kennt, sondern vielmehr die besonderen Spieler wie der amtierende Weltmeister Peter Wright, der durch verrückte Frisuren auffällt und selbst im Gesicht tätowiert ist. Darts ist und bleibt eben ein Kneipensport.

Dass es für das Niveau der Profispieler aber doch mehr als eine Dartscheibe und etwas Training braucht, dürfte klar sein. Denn was das Ganze auch so spannend macht, ist der Fakt, dass neben einer ruhigen Hand und hoher Präzision vor allem die mentale Stärke von zentraler Bedeutung ist. Eine 3:1-Führung kann sich schnell wieder in einen Rückstand verwandeln, sollte die Konzentration nur kurz nachlassen. Gabriel Clemens etwa ist einer von vielen Spielern, die seit Jahren mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten und das beste Beispiel, dass an guten Tagen auch die größten Außenseiter Erfolg haben können.

Die Kunst liegt darin, die Leistung, die man bei sich zu Hause im Keller schafft, auch auf der großen Bühne abzuliefern. Dabei spielt natürlich auch die Kulisse eine Rolle, die entweder beflügeln oder aus der Ruhe bringen kann. Im Falle der deutschen Spieler, die bei diesem Turnier so gut wie noch nie spielten, ist wohl Ersteres der Fall.

Zur Startseite