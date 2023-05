Der Klub räumt Probleme offen ein Hertha BSC und der schwierige Weg zur Lizenz

Thomas Herrich hatte an diesem Montag wieder einen Termin bei der Deutschen Fußball-Liga in Frankfurt am Main. Das ist nicht ungewöhnlich. Herrich ist Finanzgeschäftsführer von Hertha BSC, und die DFL befindet in diesen Tagen und Wochen darüber, ob der Berliner Fußball-Bundesligist eine Lizenz für die kommende Saison erhält.