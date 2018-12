Herr Boll, lassen Sie uns auf Ihr Sportjahr 2018 zurückschauen. Im September sind Sie in Alicante erneut Europameister geworden. Im Alter von 37 Jahren, das hat keiner vor Ihnen geschafft. War das Ihr persönlicher Top-Moment des Jahres?

Der Titel hat mich selbst am meisten überrascht. Nach den ersten Trainingseinheiten dachte ich, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe mich über jede einzelne Runde gefreut. Die Gegner wurden immer einen Tick besser, ich aber auch. Das war eine Energieleistung. Aber der Höhepunkt war für mich ein anderer.

Als Sie im März als ältester Spieler überhaupt noch einmal Nummer eins der Weltrangliste wurden?

Auch das hat mich überrascht – und war ein erhebendes Gefühl. Dimitrij Ovtcharov hatte es mir vorab gesagt, er kennt das Punktesystem in- und auswendig und rechnet alles durch. Ich habe vom neuen System profitiert, weil ich viel und gut gespielt habe. Aber beim Top-Moment des Jahres denke ich an ein bestimmtes Spiel.

Erzählen Sie bitte!

Der Sieg beim Weltcup in Paris im Spiel gegen Harimoto.

Der Japaner Tomokazu Harimoto wird von vielen Experten als Wunderkind des Tischtennis gesehen und ist fast 22 Jahre jünger als Sie.

Da war ich extrem zufrieden, das war mein bestes Spiel in diesem Jahr. Ich war richtig heiß, habe gedacht: Wenn du gegen ihn noch mal gewinnen kannst, dann heute. Ich habe mich so gut bewegt, so gut die Bälle vorausgesehen – alles hat funktioniert. Ich war einfach im Flow.

Sie sind in Paris ins Finale eingezogen, dazu der EM-Titel, die Spitze der Weltrangliste – wäre überhaupt mehr gegangen?

Das Jahr lief richtig gut. Obwohl ich im Sommer einen Bandscheibenvorfall hatte und ohne großes Training in die Saison gegangen bin. Danach hatte ich durch Fehlbelastungen immer mal wieder Probleme. Das zog sich durch den ganzen Körper. Zuletzt kam eine Bronchitis dazu. Aber ich habe das gut kaschiert. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt: Spiel, Taktik, Ausrichtung, Erfahrung, Cleverness. Dadurch kann ich ausgleichen, dass ich nicht mehr die Athletik wie vor zehn Jahren habe. Beim World-Tour-Finale…

…wo Sie vor Weihnachten in Südkorea in der ersten Runde ausgeschieden sind…

War ich trotz der Niederlage eher dankbar, dass ich noch auf dem Niveau spielen kann. Ich war erstmals seit Wochen schmerzfrei, konnte mich frei bewegen. Das hat mich positiv gestimmt.

Derzeit haben Sie ein paar Tage frei?

Pausen sind wichtig, gerade für einen älteren Spieler wie mich. Sonst habe ich immer durchtrainiert, weil wir Anfang des Jahres das Pokalfinale mit Borussia Düsseldorf hatten. Diesmal sind wir ausgeschieden. Was für mich zumindest in der Hinsicht ein Vorteil ist, dass ich eine Woche den Schläger weglegen kann.

Eine ganze Woche ohne Tischtennis?

Jedenfalls ohne Schläger. Ich habe im Training ohnehin einiges umgestellt.

In welcher Hinsicht?

Früher habe ich 80 Prozent im Tischtennisbereich trainiert und 20 Prozent Athletik. Heute ist es halbe halbe. Ich habe mit meinem Arzt einen Weg gefunden, dass ich nur noch das Wichtige mache. Gute Athletik ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich mich am Tisch nicht richtig bewegen könnte, hätte ich keine Chance.