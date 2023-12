Deutscher Skispringer Wellinger siegt beim Auftakt der Vierschanzentournee

Andreas Wellinger hat das Auftaktspringen der Vierschanzentournee gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag in Oberstdorf vor dem zweitplatzierten Japaner Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich durch. Wellinger sprang vor 25.500 begeisterten Zuschauern in der Arena am Schattenberg 139,5 hoch und 128 Meter weit. Er nährte die Hoffnungen der deutschen Skisprung-Fans auf den ersten Gesamtsieg bei der Tournee seit Sven Hannawalds Triumph 2002.

Philipp Raimund zeigte ebenfalls eine gute Leistung und wurde Sechster. Lokalmatador Karl Geiger hatte im zweiten Durchgang Pech mit den Bedingungen und landete nach Rang vier zur Halbzeit auf dem siebten Platz.

Aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher holten auch Pius Paschke als Elfter und Stephan Leyhe auf dem 24. Platz noch Weltcup-Punkte. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen gelang das nicht. Der 27-Jährige schied nach einem Sprung auf nur 105,5 Meter bereits im ersten Durchgang aus und hat schon jetzt keine Chance mehr, erneut den Gesamtsieg zu holen. (dpa)