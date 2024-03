Die Causa Kasia Lenhardt Jérôme Boateng sollte nicht mehr auf dem Rasen stehen

„Kasia, du fehlst“, „Engel, Ruhe in Frieden“, „Immer denken wir an dich“. Dies sind Ausschnitte von der Gedenkseite für Katarzyna „Kasia“ Lenhardt. Auch unter alten Instagram-Posts werden seit ihrem Tod am 9. Februar 2021 regelmäßig Kommentare veröffentlicht, in denen Menschen ihr Beileid bekunden. Viele zeigen sich auch drei Jahre später fassungslos und schockiert. Die Geschichte Lenhardts, die nach der Trennung von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng massiver Hetze und Hassnachrichten ausgesetzt war und Suizid beging, lässt sie nicht los.