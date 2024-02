„Die Haikyu-Community ist größer als die Sportart“ Wie der Volleyball von einer Anime-Serie profitiert

Am liebsten möchte man aufspringen und ihn anfeuern. Wenn Shōyō Hinata, Protagonist der Anime-Serie „Haikyu!!“ hochspringt, um mit letzter Kraft den Ball zu erwischen und ihn in der gegnerischen Spielfeldhälfte zu versenken, fällt es schwer, still sitzen zu bleiben. Obwohl die japanische Zeichentrickserie nur auf dem Bildschirm läuft, fühlt es sich ein wenig so an als würde man einem echten Match beiwohnen – so mitreißend ist die Geschichte des Schülers Hinata, der zwar nur 164 Zentimeter groß ist, es aber als Angreifer ganz nach oben schaffen will.