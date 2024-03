Die heiße Phase der Saison beginnt So bereiten sich die Eisbären auf die Play-offs vor

Nur wenige Meter von der Mercedes-Benz-Arena waren die Busse geparkt, in denen die Fans aus Bremerhaven darauf warteten, wieder zurück an die Nordseeküste kutschiert zu werden. Das 2:1 ihres Teams war zu diesem Zeitpunkt gerade mal eine Stunde vorbei, aber es wirkte nicht so, als würde hier irgendjemand vor lauter Glückshormonen die Fassung verlieren. Und das, obwohl der Klub zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Hauptrunde auf Platz eins abgeschlossen hatte.