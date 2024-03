Die Überzeugung ist zurück Die deutschen Fußballer haben mehr als nur ein Testspiel gewonnen

Das Frankfurter Stadion sehnte sich in den letzten Minuten immer lauter nach dem Siegtreffer. Die deutschen Fußballer näherten sich Stück für Stück dem gegnerischen Tor an, reingehen wollte der Ball aber zunächst nicht. Dazu brauchte es dann doch den Joker. Es war Niclas Füllkrug, der in der 85. Minute mit seinem Tor zum 2:1 (1:1) gegen die Niederlande die deutschen Fans in Ekstase versetzte.