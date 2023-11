„Diese Dynamik ist gefährlich“ Alba Berlins schwieriger Neuaufbau stockt

Louis Olinde kann schon wieder ein bisschen lächeln, doch die höchste Heimniederlage in Alba Berlins mehr als 30-jähriger Bundesliga-Geschichte am Sonntag gegen den Mitteldeutschen BC (75:108) hat auch beim stets gutgelaunten Flügelspieler Spuren hinterlassen. „Der freie Montag hat geholfen, aber so ein Spiel tut immer noch weh“, sagt Olinde.