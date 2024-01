Dieter Hoeneß über Franz Beckenbauer „Bei ihm sah alles so einfach aus“

Herr Hoeneß, Sie haben Franz Beckenbauer in verschiedenen Funktionen erlebt. Als was werden Sie ihn in erster Linie in Erinnerung behalten?

Als einen Menschenfreund. Als jemanden, der mit Menschen sehr gut umgehen konnte und das nicht nur aus taktischen Erwägungen gemacht hat. Bei ihm kam das von innen. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen einer bedeutenden Persönlichkeit oder einem kleinen Angestellten, einem Ordner oder Platzwart. Das wird von ihm bleiben – neben seinen fantastischen Erfolgen.