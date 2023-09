Dit is eben och Berlin! Kleine und große Zeichen beim Marathon

Keine Pistole für Kai Wegner, so lautete die Ansage am Sonntag. Beim BMW Berlin-Marathon musste der Regierende Bürgermeister auf eine Startpistole verzichten. Den 42 Kilometer langen Lauf, an dem 48.000 Läufer:innen teilnahmen, eröffnete er stattdessen mit einem Buzzer. Grund dafür, dass die seit 1974 bestehende Tradition, aufgehoben wurde, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. „Ein Startzeichen per Buzzer ist in Zeiten, in denen Krieg in der Ukraine geführt wird, sehr viel angemessener“, sagte Wegner.

Ein wenig Bedauern erregte die Entscheidung dennoch. Schließlich hatte der Anblick von Franziska Giffey mit entschlossenem Gesichtsausdruck und Pistole in der Hand im vergangenen Jahr noch für viele Lacher und witzige Kommentare in den sozialen Medien gesorgt. Aber sportliche Großveranstaltungen finden eben nicht im luftleeren Raum statt. Ganz im Gegenteil.

So sah das bei Franziska Giffey im vergangenen Jahr noch aus. © IMAGO/Future Image

Deshalb protestierten vor dem Lauf auch Klima-Aktivist:innen der „Letzten Generation“. Deshalb nutzte die Berliner Stadtmission die Veranstaltung, um Kleidung für wohnungs- und obdachlose Menschen zu sammeln. Und deshalb setzen zahlreiche Teilnehmer*innen beim Marathon kleine wie große Zeichen. Dit is eben och Berlin.