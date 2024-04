Dopingverdacht und Müsli-Gate Zoff zwischen den Handball-Titelkandidaten Füchse Berlin und SC Magdeburg

Es gibt Geschichten, die klingen wie ein schlechter Scherz. Ein Ereignis im Rahmen des DHB-Pokals in Köln reiht sich dort ein. Am Sonntag wurde Füchse-Präsident Frank Steffel vor dem Endspiel allein in der Kabine des Finalisten SC Magdeburg angetroffen. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Eigentlich aber auch eine Räumlichkeit, in der er an diesem Tag ohne Einladung nichts zu suchen hatte.