Ein „inakzeptabler“ Auftritt Die Eisbären machen ihren Trainer sprachlos

Es gibt einen Begriff, den Serge Aubin immer dann benutzt, wenn er sich von seiner Mannschaft sportlich hintergangen fühlt. Am späten Samstagabend sah sich der Cheftrainer der Eisbären mal wieder genötigt, den Auftritt der Berliner als „inakzeptabel“ zu bezeichnen. Mit 6:9 hatte Aubins Teams eine derbe Heimniederlage vor ausverkauften Rängen hinnehmen müssen.

Wie sonst üblich wollte der Kanadier auch gar nicht erst auf die einzelnen Spielabschnitte eingehen. Zu viel hätte Aubin, der am Freitag erst seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hatte, auch bemängeln müssen an der Leistung des bislang dominierenden Teams in der Deutschen Eishockey Liga. 0:4 und 1:6 als Zwischenresultate sowie das finale Ergebnis standen für sich.

Selbst eine gewaltige Aufholjagd im Schlussdrittel, als die Eisbären auf 6:7 herankamen, ehe Wolfsburger das Spiel entschieden, konnte ihn nicht mehr besänftigen. „Wir müssen besser werden in unserer eigenen Halle vor diesen herausragenden Fans.“

Wie sehr dieses Spiel an den Nerven aller Beteiligten gezehrt hatte, war auch dem Wolfsburger Headcoach Mike Stewart anzumerken. „Wir hassen ein solches Ergebnis, wenn ich ehrlich bin“, sagte er. „Ich bin zufrieden, weil wir gewonnen haben, aber was war bei uns los in den letzten zwanzig Minuten?“ In allen Eishockey-Topligen komme es derzeit zu recht sonderbaren Ergebnissen.

Die Eisbären trüben ihre eindrucksvolle Bilanz

Auf die gesamte Saison bezogen, ist für die Eisbären am Samstagabend nicht wahnsinnig viel passiert. Weiterhin führen sie die Tabelle an und haben bis auf die ersten Verfolger Bremerhaven und Straubing einen ordentlichen Vorsprung. Kapitän Kai Wissmann versuchte entsprechend einzuordnen: „Wir müssen in der Mitte bleiben mit unseren Emotionen. Nicht zu hoch abheben, wenn es gut läuft und nicht zu tief fallen, wenn es nicht gut läuft.“

Dennoch haben die Berliner in einem einzigen Spiel ihre Bilanzen ziemlich eingetrübt. 39 Tore hatten die Eisbären in den 19 vorherigen Spielen kassiert. Aubin bemängelte entsprechend: „Die neun Gegentreffer heute waren rund 25 Prozent unserer bisherigen Saison.“ Stammkeeper Jake Hildbrand musste viermal hinter sich greifen, nach dem ersten Drittel verließ er das Eis. Nikita Quapp fischte den Puck anschließend sogar fünfmal aus dem Netz.

39 Gegentore hatten die Eisbären zuvor in dieser Saison nur kassiert.

Nach der kurzen Liga-Pause wegen des Deutschland-Cups in Landshut haben die Eisbären noch nicht ganz zu der Stärke gefunden, die sie zuvor ausgezeichnet hatte. Mit dem 3:2 in Augsburg am Donnerstagabend hatte Aubins Mannschaft zwar ihren siebten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Allerdings hatten die Eisbären größte Mühe, ihre Führung über die Zeit zu retten. Bereits nach diesem Spiel hatte sich der Trainer kritisch zum Auftritt seines Ensembles geäußert.

Am kommenden Wochenende wartet nun ein Charaktertest auf die Eisbären. Am Freitag empfangen sie zu Hause die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr, Magentasport), am Sonntag sind die Iserlohn Roosters (14 Uhr) zu Gast. Also zwei Mannschaften, die bislang weit unten in der Tabelle stehen.

Nach zwei Heimniederlagen hintereinander gegen Köln (0:1 nach Penaltyschießen) und nun gegen Wolfsburg erwartet Aubin eine Reaktion. Dabei wird es darum gehen, vor den eigenen Fans so auftreten, wie es in der Fremde meist gelingt. „Vielleicht haben wir auswärts mehr die Mentalität, dass wir mehr arbeiten müssen“, sagt Wissmann. „Zu Hause wollen wir dominieren und es spielerisch lösen, aber wir müssen über den Kampf kommen.“

Nach den bisherigen Erfahrungen in dieser Saison ist allerdings nicht davon auszugehen, dass es zu einem weiteren „inakzeptablen“ Auftritt kommt. Mit einem Schnitt von 2,1 Punkten pro Spiel sieht die Berliner Eishockeywelt immer noch ziemlich in Ordnung aus.