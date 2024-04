„Ein Kostüm aus patriarchalischen Kräften“ Sexismus-Debatte um freizügige Olympia-Outfits in der Leichtathletik

Ein knallpinker, hautenger Bodysuit von Nike sorgte in den vergangenen Tagen für viel Aufmerksamkeit. Das Outfit, das die US-amerikanischen Leichtathletinnen bei den Olympischen Spielen in Paris tragen sollen, erinnert an einen Aerobic-Badeanzug der 1980er Jahre. Viele Sportlerinnen und Fans empfinden es als zu knapp und freizügig. Insbesondere, weil sich im Gegensatz dazu an der Ausstattung der Männer wenig geändert hat: blaue Shorts bis zur Mitte der Oberschenkel und ein lila-rotes Tanktop.