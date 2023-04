Ein Sieg muss her gegen die Spitzenreiterinnen Für die Spreefüxxe beginnen die Wochen der Wahrheit

So langsam wird es ernst. Jetzt kommt die Phase der Saison, der Sportler:innen entgegenfiebern. Jetzt kommen die Spiele, die den Unterschied ausmachen. Jetzt geht es darum zu zeigen, wo die Reise hingehen soll. So auch bei den Handballerinnen der Spreefüxxe. „Da herrscht gerade eine positive Anspannung”, sagt Co-Trainerin Nina Müller, die mit ihrem Team am Samstag (18.15 Uhr/Sportdeutschland.tv) bei den Spitzenreiterinnen vom HSV Solingen-Gräfrath 76 zu Gast ist.