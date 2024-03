Es ist eine Art ungeschriebenes Gesetz beim 1. FC Union: Zurückhaltung bewahren. So war es lange bei den Männern unter Urs Fischer und so ist es auch bei den Frauen unter Trainerin Ailien Poese. Spielerin Katja Orschmann klingt trotzdem vorsichtig optimistisch, wenn sie über die aktuelle Situation ihres Teams spricht, das in der Regionalliga Nordost auf Platz eins steht.