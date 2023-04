Eine neue Heimat im Westen Berlins Die Adler Berlin mischen die Eishockeyszene auf

Alles begann mit einem Eishockeyverein, der sich im Juli 2020 nach einem Insolvenzantrag endgültig auflöste. Die Rede ist vom ECC Preussen Berlin, einem Eishockeyklub, der in seinen Hochzeiten in der drittklassigen Oberliga spielte. Als sich Ende 2019 abzeichnete, dass der Verein insolvent war, begannen die Überlegungen bei Larissa Mayer-Schuchard, wie es nun weitergehen sollte. Immerhin spielte ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt im Nachwuchsbereich und der Gedanke, dass die damals so erfolgreiche Nachwuchsmannschaft heimatlos werden sollte, war für Mayer-Schuchard und weitere Eltern undenkbar. „Wir haben gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass sie sich aufteilen und ein paar zu den Blues gehen und ein paar zu Fass“, sagt Mayer-Schuchard.