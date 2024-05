Eisbären Berlin Meister verlängert fünf Verträge

Die Eisbären Berlin haben ihre ersten Personalentscheidungen mit Blick auf die kommende Spielzeit verkündet. Torwart Jake Hildebrand bildet gemeinsam mit Jonas Stettmer weiter das Torhüter-Duo, die Laufzeit dieser beiden Verträge wurde nicht verkündet. In der Verteidigung hat Korbinian Geibel einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. Darüber hinaus haben sich Defensivspieler Eric Mik und Angreifer Yannick Veilleux jeweils für die kommenden zwei Jahre an die Eisbären gebunden.

Hierzu sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer: „Wir freuen uns über die Vertragsverlängerungen. Jake Hildebrand hat in der letzten Saison allen bewiesen, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Er hat über die gesamte Spielzeit stark gehalten und in den Playoffs dann herausragende Leistungen abgeliefert. Er und Jonas Stettmer waren ein super Gespann. Beide haben sich stets gegenseitig unterstützt und gefördert. Eric Mik und Korbinian Geibel gehören zu den besten deutschen Verteidigern, deren Weg zuletzt bis in die Nationalmannschaft führte. Yannick Veilleux ist eine unserer Führungspersönlichkeiten im Team und übernimmt mit seiner physischen Spielweise eine wichtige Rolle innerhalb unserer Mannschaft. Wir sind froh, dass sie alle weiter für uns auflaufen werden.“

Einige andere Personalien hängen dagegen wohl noch in der Luft bei den Eisbären, etwa was Angreifer Zach Boychuk betrifft. (Tsp)