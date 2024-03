Eisbären gegen Straubing Seven of the Best

Ab Sonntag kämpfen die Eisbären und die Straubing Tigers um den Einzug ins Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Der erste Puck in der nach dem Modus „Best of seven“ gespielten Serie fällt um 17 Uhr in Berlin in der Arena am Ostbahnhof (jetzt bekannt als „Uber Arena“). Sieben Punkte zu einer Serie, die es im Halbfinale in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch nie gab:

Der direkte Vergleich ist ein Tiger

In vier Hauptrundenspielen beider Halbfinalgegner ging Straubing dreimal als Sieger vom Eis, beide Heimspiele gewannen die Niederbayern deutlich (6:2 und 4:1). Die Berliner gewannen einmal nach Verlängerung (3:2) und verloren einmal nach Penaltyschießen (3:4). Somit haben die Eisbären in dieser Saison noch nicht nach 60 Minuten gegen die Tigers gewonnen. Aber was soll es: Viermal Verlängerung tut’s ja auch. Und dann sind so Hauptrundenergebnisse für die Play-offs nicht immer maßgebend, denn schließlich haben sich die Teams davor womöglich in verschiedenen Formkurvenphasen getroffen. Trotzdem mal ein ABER: In Straubing haben die Eisbären zuletzt am 28. März 2021 gewonnen, danach fünf Spiele überwiegend klar verloren. Heißt: Ihren Heimvorteil sollten die Berliner wohl besser nutzen.

Play-offs, da steht es 3:0 für die Eisbären

Nur einmal überhaupt standen sich beide Teams in den „richtigen“ Play-offs gegenüber, und zwar im April 2012. Die Eisbären gewannen die Halbfinalserie seinerzeit (war nur Best of five) humorlos 3:1. Danach trafen sich beide Teams noch zweimal in den schnuckeligen Pre-Play-offs. Beide Male siegten die Eisbären 2:0. Play-off-Bilanz also 7:1-Siege für die Eisbären.

In Straubing steckt viel Berlin drin

Die ollste Eishockey-Quiz-Frage lautet: Welcher gebürtige Berliner hat es als erster und bisher einziger Spieler in die NHL geschafft? Richtige Antwort seit zwölf Jahren: Marcel Müller, bis zur Katastrophensaison 2006/2007 auch bei den Eisbären. Seit dieser Saison ist Müller ein Straubinger, nur leider spielte er nur 31 Mal den Tiger, er fällt bis Saisonende verletzt aus. Aber es gibt ja noch andere mit großer Berlin-Vergangenheit im Team, etwa Parker Tuomie (von 2020 bis 2022 in Berlin), schon seit Vater Tray war ein Eisbär, für ein paar Spiele im Jahr 2003. in Straubing ist Parker in den vergangenen zwei Jahren erst so richtig in Schwung gekommen. Er sagt: „Ich kenne viele Jungs aus der Mannschaft, die werden bereit sein. Wir werden bereit sein, das wird eine gute Serie.“ Und dann gibt es noch einen Ex-Berliner im Team der Tigers, den US-amerikanischen Angreifer Mark Zengerle. Er war genau zur selben Zeit wie Tuomie in Berlin und sein größter Aufreger war nicht ein Tor, sondern ein Kommentar zu einem Tweet „seines“ Präsidenten Donald Trump. Die größte Berlin-Vergangenheit im Straubinger Team steht aber hinter der Bande: Co-Trainer Rob Leask, er war zehn Spielzeiten ein Eisbär und gewann auch noch die ersten beiden Titel der Berliner mit (2005 bis 2006).

Ich denk’, wir wollen den Schwung aus dem Viertelfinale mitnehmen. Manuel Wiederer

Zum Glück wird die Serie nicht im Scrabble entschieden

„Ich sage mal auf die Moment“... dieser legendäre Satz von Eisbären-Ikone Peter John Lee würde Straubings Trainer Tom Pokel kaum über die Lippen kommen, der US-Amerikaner steht in der DEL mit seinen Deutschkenntnissen unter den nordamerikanischen Trainer ganz weit oben. Aber Pokel ist ja auch schon seit 1995 in Deutschland, und wer sicher damals über Timmendorf hocharbeiten musste, der konnte das besser mit der dort gängigen Landessprache. Besser Deutsch kann maximal noch sein Co-Trainer Rob Leask, gebürtiger Kanadier und ehemaliger kanadischer und deutscher Nationalspieler. Gut also, dass die Halbfinalserie nicht im Scrabble (deutsche Ausgabe) entschieden wird). Da würde die ganze Last bei den Berliner auf Co-Trainer André Rankel liegen, Kollege Craig Streu (rustikale Kenntnisse) und Trainer Serge Aubin (weniger als rustikal) haben es weniger mit der deutschen Sprache als die Straubinger Coaches.

Nicht zu viel an Straubing denken

Eisbären-Angreifer Manuel Wiederer sagt, Straubing sei „brandgefährlich“. Aber der Fokus auf die eigene Stärke sei entscheidend. „Ich denk’, wir wollen den Schwung aus dem Viertelfinale mitnehmen.“ In puncto Straubing kennt er sich übrigens besser aus als viele seiner Mitspieler, auch wenn er nie für Straubing gespielt hat, kennt er das niederbayrische Städtchen sehr gut. Es liegt nämlich unweit seines Geburtsortes Deggendorf. Nur 28,89 Kilometer Luftlinie entfernt.

Schönes, kleines Straubing

Mit knapp 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Straubing zwar der kleinste Standort in der Liga (ja, die Doppelstadt Villingen-Schwenningen ist klar größer), aber der Ort ist sicher einer der schönsten in der DEL. Im späten Mittelalter war die Stadt neben München, Landshut und Ingolstadt eine der Hauptstädte der bayerischen Teilherzogtümer, was sich in der Architektur bis heute widerspiegelt (um mal Wikipedia zu zitieren).

Konstanz hinter den Kulissen

Mit Gaby Sennebogen haben die Tigers schon seit über 15 Jahren eine Geschäftsführerin (mit Nähe zum Gesellschafter und Hauptsponsor Sennebogen), in der Männergesellschaft Eishockey, in der es auch bei den Frauenteams kaum Trainerinnen gibt, ist das schon erstaunlich.