Eisbären gewinnen Kellerduell 3:2 in Augsburg

Am Ende konnte Marcel Noebels zufrieden feststellen, dass seine Berliner „verdient drei Punkte geholt“ hatten. Der Angreifer der Eisbären sagte nach dem wichtigen 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)-Erfolg von Augsburg am Sonntagabend: Auch wenn nicht viel Selbstvertrauen da war bei uns - man hat gesehen, dass eine Mannschaft auf dem Eis stand, die wollte.“

Erstmals seit dem 4. November - damals gab es einen Heimsieg gegen Bremerhaven - holten die Berliner wieder drei Punkte in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Durch den Sieg beim ärgsten Konkurrenten im Abstiegskampf konnte der Meister wieder auf Platz 13 vorziehen.

Die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Serge Aubin dürften im Umfeld der Berliner allerdings nur dann verstimmen, wenn sie nun nachlegen können: Am Mittwoch müssen die Eisbären in Wolfsburg antreten, was anspruchsvoll werden könnte für das Team von Aubin. Augsburg spielt schon am Dienstag in Köln.

Kevin Clark, Matt White und Zach Boychuk erzielten die Tore für die Eisbären, die im ersten Drittel noch 1:2 zurücklagen und bei denen der Finne Juho Markkanen mal wieder eine Chance im Tor bekam.

Die Berliner gewannen das Spiel vor 5050 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion durchaus verdient. Eben weil sie im zweiten Drittel überzeugen konnten, die Schwaben dagegen war dann im letzten Drittel doch zu harmlos und kamen der Wende nicht richtig nah. Zudem hielt Markkanen im Berliner Tor sehr solide. (Tsp)

