Eisbären verlängern Vertrag Manuel Wiederer mag es ungemütlich

Am Donnerstag sind die Eisbären von ihrer sonst üblichen Strategie abgewichen. Normalerweise werden Vertragsverlängerungen erst nach dem Ende der Saison bekannt gegeben. Doch weil es sich die Spieler offenbar so gewünscht haben, gab der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey Liga (DEL) diesmal frühzeitig bekannt, dass Leo Pföderl und Manuel Wiederer auch in der kommenden Saison das Berliner Trikot tragen werden.