Tagesspiegel Plus Eishockey-Marathon der Eisbären in Straubing : „Es wird nie so gefährlich, dass einer umkippt“

Fast viereinhalb Stunden dauerte das Spiel zwischen Straubing und Berlin in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga. Schon am Freitag steht das nächste Duell an. Kann das wirklich gesund sein? Ein Sportmediziner klärt auf.