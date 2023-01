Eishockey-Profiliga NHL Detroit Red Wings verlieren trotz Seider-Assist deutlich

In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Detroit Red Wings um Moritz Seider eine herbe Pleite kassiert. Trotz eines Assists des Deutschen verlor der Gastgeber am Donnerstag mit 1:5 gegen die New Jersey Devils.

Es war die bereits elfte Vorlage Seiders in der laufenden Spielzeit. Beim Stand von 0:5 im dritten Drittel kam diese allerdings zu spät. Zuvor brachten Dougie Hamilton, Nico Hischier, Michael McLeod, Alexander Holtz und Jack Hughes die Devils auf Kurs.

Nach der 13. Niederlage verharrt Detroit auf dem elften Rang der Eastern Conference, bleibt aber in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen. (dpa)

