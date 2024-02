Eisschnellläufer im Aufschwung Berliner Frauen-Trio sorgt für Furore

Die Gefahr eines Lagerkollers wächst mit jedem Tag. Seit vier Wochen hält sich die deutsche Eisschnelllauf-Elite in Nordamerika auf. Nach den Rennen in Salt Lake City (USA) folgte die Weiterreise nach Kanada, wo vor anderthalb Wochen der letzte Weltcup der Saison stattgefunden hat. Ab diesem Donnerstag messen sich die besten Athletinnen und Athleten der Welt nun bei der Einzelstrecken-WM in Calgary.