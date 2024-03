Elfmeterheld von Hertha 03 Lenny Stein ist vom Punkt so cool wie kein anderer

Die Geschichte liegt einfach auf der Hand und muss erzählt werden. Genau heute! Aber alles schön der Reihe nach. Am Sonntag folgt Teil zwei der Viertelfinalpartien im Berliner Landespokal der Fußballer. Sparta Lichtenberg empfängt den Frohnauer SC in der Fischerstraße und Lichtenberg 47 tritt bei Hertha 03 Zehlendorf auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld an (Spielbeginn bei beiden: 14 Uhr). Und wie es im Pokal nun mal so üblich ist, entscheidet ein Spiel übers Weiterkommen. Zur Not in der Verlängerung. Oder eben im Elfmeterschießen. Und da hat Hertha 03 einen absoluten Spezialisten: Kapitän Lenny Stein.

Stein verwandelte in dieser Saison bereits die stattliche Anzahl von 15 Strafstößen. 14 davon in der Oberliga Nord, einen im Pokal. Seine zwei Tore aus dem Feld dazu gerechnet liegt der Chef der Zehlendorfer Viererkette gemeinsam mit Tennis Borussias Mittelstürmer Tom Nattermann auf Rang eins der Torjägerliste der Liga. Der beste Lichtenberger, John Gruber, vor vier Jahren eine Saison lang Mitspieler von Stein, hat 14 Tore erzielt.

„Wir besprechen das im Vorfeld nicht. Der Elfmeterschütze steht bei uns nicht irgendwo an der Tafel“, sagt Zehlendorfs Coach Robert Schröder. „Das ist eine interne Hierarchie in der Mannschaft und warum sollte man das ändern.“

Berliner Pokal, Viertelfinale Berliner AK – TuS Makkabi 0:3 (0:0)

Meteor 06 – Viktoria 89 0:4 (0:1)

Sparta Lichtenberg – Frohnauer SC So., 14 Uhr

Hertha 03 – Lichtenberg 47 So., 14 Uhr

Schröder hatte bis zum Sommer 2021 noch mit Stein bei Hertha 03 zusammengespielt. Er kennt ihn gut. „Seine Stärke ist, dass er zum einen eine sehr gute Schusstechnik hat und zum anderen sehr variabel und cool in seinen Abläufen ist.“ Wenn Stein anläuft, weiß Schröder nicht wirklich vorher, was er macht oder in welche Ecke er schießt. „Ich glaub’, das weiß er manchmal selber nicht“, sagt Schröder und lacht.

„Ich bin nervlich relativ belastbar inzwischen, also das bekomme ich gut gehändelt mittlerweile“, sagt Stein selbst über sein Elfmeter-Geheimrezept. „Man darf im Endeffekt aber auch nicht vergessen, dass ein bisschen Glück immer mit reinspielt.“ Für ihn passt momentan einfach alles gut zusammen. „Ich variiere meine Abläufe schon“, sagt der 28-Jährige. „Manchmal laufe ich durch, manchmal verzögere ich. Der Torwart kann sich nie sicher sein, was ich mache.“

Nun stellt sich durchaus die Frage, ob Hertha 03 in dieser Saison mehr Elfmeter zugesprochen bekam als der Oberliga-Durchschnitt. Der gebürtige Berliner Stein, der in Brieselang mit dem Fußball begann und über Cottbus und Babelsberg in Zehlendorf landete, ist da realistisch und bejaht die Frage, sagt als Erklärung aber auch: „Wir haben unglaublich schnelle, dribbelstarke und zielstrebige Offensivspieler“ und: „Mir fällt kein Elfmeter ein, den man überhaupt nicht hätte geben können.”

In der Liga liefern sich die Zehlendorfer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins mit dem Pokalgegner vom Sonntag aus Lichtenberg. Nach 20 Spielen stehen die 47er einen Punkt vor dem Klub aus dem Südwesten. Hertha 03 hat allerdings erst 19 Partien absolviert. Der Abstand zum Dritten, Sparta Lichtenberg, beträgt zehn, zum Vierten, Tennis Borussia, sogar schon 15 Zähler. Das ist nicht nur für Fußball-Experten überraschend. Auch das Team selbst hat damit vor Saisonbeginn nicht gerechnet. Allerdings liegt das keinesfalls an den Elfmetern. Zehlendorf spielt konstant stark.

Stein würde im Elfmeterschießen als Erster antreten

„Wir haben eine sehr junge Mannschaft, was sich gerade als großer Vorteil herausstellt“, sagt Lenny Stein. „Die Jungen geben Gas, die drei, vier erfahrenen Spieler in unseren Reihen leiten das in die richtigen Bahnen.“ Coach Schröder lobt die Ausgeglichenheit des Teams: „Die Mannschaft lebt davon, dass wir 18, 19 Stammspieler haben.“

Vor der Saison ging es dem Trainer nach einem größeren Umbruch im Kader darum, gemeinsam mit der Mannschaft eine wiedererkennbare Handschrift zu entwickeln. Das gelang sehr erfolgreich. „Wir haben dann nach der Hinrunde als Trainerteam der Mannschaft die Frage gestellt, was ihr Ziel ist“, erzählt Robert Schröder. „Sie haben sich unisono dafür ausgesprochen, den Aufstieg anzupeilen.“

Doch zurück zum Pokalspiel. „Ligaspiele spielt man, Pokalspiele gewinnt man. Da geht’s nur darum, eine Runde weiterzukommen“, gibt Schröder, im Berufsleben Sport- und Biologie-Lehrer, die Richtung vor. Sollte es zu einem Elfmeterschießen kommen, wird 03-Captain Stein, der als Polizist sein Geld verdient, den ersten Elfer übernehmen. Extra trainiert wurden die Schüsse nicht. „Man kann diese Situation im Training nicht simulieren“, sagt Coach Schröder. Zumindest auf den ersten Schützen kann er sich garantiert verlassen.