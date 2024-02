Lichtenberg 47 und Hertha 03 spielen unentschieden Das Rennen um den Aufstieg bleibt offen

Als am Samstagmittag, pünktlich zum Spielbeginn, auch noch die Sonne die dichte Wolkendecke durchbrach, herrschte trotz der Jahreszeit nahezu perfektes Fußballwetter. Es schien alles angerichtet zu sein für das Oberliga Nord-Topspiel zwischen dem Tabellenersten Lichtenberg 47 und dem direkten Verfolger Hertha 03 Zehlendorf. Nach einem hart umkämpften Duell trennten die Mannschaften sich schließlich mit 1:1 (1:1).

Dass die Partie an Spannung kaum zu überbieten war, zeigte ein einfacher Blick auf die bisherige Bilanz, die bei beiden Mannschaften exakt gleich lautete: 13 Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage standen in der bisherigen Saison jeweils zu Buche. Aufgrund des durchaus beachtlichen Abstands von elf Punkten zu Tennis Borussia Berlin, dem Drittplatzierten der Liga, der allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat, dürften Lichtenberg und Zehlendorf die Meisterschaft und damit das Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost aller Voraussicht nach unter sich ausmachen.

Ganz der hohen Erwartungshaltung entsprechend, entwickelte sich die Begegnung schnell zu einem echten Spitzenspiel. Nach anfänglich gutem Start von Hertha 03 kam Lichtenberg nach und nach besser in die Partie, musste in der 24. Minute mit dem Treffer durch den Zehlendorfer Serhat Polat aber den 0:1-Rückstand hinnehmen. Während sich die Teams fortan weitestgehend neutralisierten, brachte ein Foulelfmeter, den Kevin Owczarek für die 47er verwandelte, kurz vor der Halbzeit den nicht unverdienten Ausgleich.

1325 Zuschauende kamen am Samstag zum Oberliga-Topspiel in das Hans-Zoschke-Stadion

An dem Ergebnis änderte sich auch in der zweiten Spielhälfte zwar nichts, dennoch wurde den Zuschauenden im Hans-Zoschke-Stadion eine unterhaltsame Partie geboten. Dazu gehörten in dem zweikampfbetonten Spiel zusammengerechnet zehn Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte, die Schiedsrichter Nico Lorenz verteilte.

Lichtenberg-Trainer Rudy Raab sprach später von einem insgesamt sehr kämpferisch geführten Spiel: „Es war viel Abnutzung, viele Zweikämpfe. Zehlendorf hat die Härte dann auch gut angenommen.“ Den Punkt hätten sich am Ende beide Mannschaften verdient. Ähnlich sah das auch Robert Schröder, Trainer von Hertha Zehlendorf, der von einem „fairen und gerechten Unentschieden“ sprach.

Ich denke, dass die Kulisse dem Spiel hier absolut einen würdigen Charakter verliehen hat. Robert Schröder, Trainer von Hertha 03 Zehlendorf

Die insgesamt 1325 Zuschauenden trugen auf den Rängen entscheidend zur Stimmung bei. Schon vor Anpfiff war das Hans-Zoschke-Stadion gut gefüllt, wegen des großen Andrangs strömten aber auch noch fast zehn Minuten nach Spielbeginn weiterhin Fans in die Arena.

Speziell aus dem Heimblock stimmten die 47er-Anhänger zwischendurch immer wieder Sprechchöre und Gesänge an. Gäste-Trainer Schröder hob die Atmosphäre daher ebenfalls anerkennend hervor: „Ich denke, dass die Kulisse dem Spiel hier absolut einen würdigen Charakter verliehen hat.“

Im März treffen beide Teams ein drittes Mal aufeinander

Schon vor der Partie hatten die Trainer das Ergebnis nicht zu hoch hängen wollen. Insofern hätte auch bei einem Sieg wohl keiner von einer echten Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft gesprochen.

Mit dem Unentschieden gehen nun aber ohnehin beide Teams punktgleich in die verbleibenden Spiele, wobei Lichtenberg aufgrund des besseren Torverhältnisses die knappe Tabellenführung behaupten konnte. Die Fans von 47 ließen es sich daher auch nicht nehmen, zumindest vereinzelte „Spitzenreiter“-Rufe anzustimmen.

Noch nervenaufreibender könnte unterdessen die dritte Begegnung der beiden Mannschaften werden. Nach dem Hin- und Rückspiel in der Oberliga, treffen Lichtenberg und Hertha Zehlendorf nämlich am Sonntag, dem 24. März (14 Uhr, Ernst-Reuter-Sportfeld), erneut aufeinander. Im Pokal-Viertelfinale, das an diesem Tag stattfindet, hat wiederum Hertha 03 das Heimrecht. Und im Unterschied zur Partie am Sonnabend wird es dann auf jeden Fall einen Sieger geben.