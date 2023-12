EM-Auslosung im Newsticker Deutschland droht die Hammergruppe

18. 15 Uhr. Zuerst betritt Gianluigi Buffon die Bühne und repräsentiert Italien, das 1968 der erste EM-Titelträger überhaupt war. Außerdem trägt er den EM-Pokal auf die Bühne.

18.00 Uhr. Esther Sedlaczek und der portugiesische Uefa-Moderator Pedro Pinto eröffnen die Veranstaltung. Anschließend gibt es, wie könnte es auch anders sein in der Elbphilharmonie, ein Orchester zu hören, unter anderem mit Jonas Kaufmann und David Garrett.

17.58 Uhr. Aufgrund des Wintereinbruchs in Bayern war zunächst fraglich, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann es nach Hamburg schaffen würde, da er aufgrund der starken Schneefälle nicht per Flugzeug anreisen konnte. Der Münchner Flughafen wurde geschlossen. Wie der DFB der Deutschen Presse-Agentur mittlerweile aber bestätigte, ist der Bundestrainer nach einer mehrstündigen Autofahrt in der Hansestadt eingetroffen.

Sportdirektor Rudi Völler (l.) und Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Auslosung in Hamburg. © dpa/Christian Charisius

17.55 Uhr. Wer kommt nun als Gruppengegner für Deutschland infrage?

Sicher ist, dass Deutschland nicht auf ein Team treffen wird, das sich auch in Lostopf eins befindet. Demnach wäre ein Duell mit einem der Topteams aus Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien oder England erst in der K.o-Phase möglich. Theoretisch könnte der deutschen Nationalmannschaft aber trotzdem bereits in der Gruppenphase eine schwere Aufgabe bevorstehen.

Der Charme einer Auslosung ist, dass gelost wird. Man hat sein Glück also nicht in der eigenen Hand, leichte Gegner gibt es sowieso nicht. Julian Nagelsmann, deutscher Bundestrainer

Mit einem Blick auf die Lostöpfe zwei bis vier fallen einem die Nationen Österreich, Niederlande oder Titelverteidiger Italien ins Auge.

17.50 Uhr. Nun stellt sich die Frage, welche Teams in den jeweiligen Töpfen sind. In Lostopf eins befinden sich neben Deutschland die fünf Nationen, die punktetechnisch am besten in der EM-Qualifikation abgeschnitten haben. Topf zwei und drei enthalten jeweils die sechs nächstbesten Teams, sortiert nach Punkten und Tordifferenz. In Topf vier landen dann die punktemäßig schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften und die drei Sieger der Play-offs, die im März des nächsten Jahres ausgetragen werden.

Das sind die Lostöpfe Lostopf 1: Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

17.45 Uhr. Der Modus sieht wie folgt aus: Wie schon bei den zurückliegenden beiden EM-Turnieren nehmen 24 Mannschaften teil. Sie werden in sechs Vierergruppen gelost, es wird also aus vier Töpfen gezogen. Deutschland ist als Gastgeber in Topf eins gesetzt und steht als Kopf der Gruppe A fest.

Nachdem die einzelnen Teams auf ihre Gruppen verteilt werden und die Vorrunden-Konstellationen feststehen, werden zusätzlich die Positionen eins bis vier der Teams innerhalb ihrer Gruppen gelost. Erst so bestimmt sich, welche Teams an welchen Tagen in welchen Stadien spielen werden.

17.40 Uhr. Die Fußball-Europameisterschaft wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli des kommenden Jahres ausgetragen. Es ist die zweite EM in Deutschland nach 1988. Der zu diesem Zeitpunkt wohl wichtigste Termin ist die Auslosung der Gruppenphase. Ab 18 Uhr beginnt in der Hamburger Elbphilharmonie die Ziehung der Teams.

Nach einer Stunde dürfte dann feststehen, gegen wen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM in der Vorrunde spielt. Wer die Lose ziehen wird, ist noch unbekannt. Durch den Abend führen werden aber ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der portugiesische Uefa-Moderator Pedro Pinto, so viel ist sicher. Laut der Uefa werden zudem „elf ehemalige Europameister auf der Bühne“ stehen.