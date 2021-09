Die Eisbären Berlin sind in Deutschland und darüber hinaus für erfolgreichen Eishockeysport bekannt und wurden in der jüngsten Spielzeit nicht ohne Grund Deutscher Meister. Doch der Verein hat noch mehr zu bieten – auch eine Sportart, die nicht auf eisigem Untergrund gespielt wird. Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, bei den Eisbären die Trendsportart Floorball zu spielen.

„Floorball ist ein absoluter Trendsport. Vor der Pandemie sind jedes Jahr zwei bis drei Länder dem internationalen Floorball Verband IFF beigetreten“, sagt Robbi Haschker, Abteilungsleiter Floorball bei den Eisbären und fügt an: „Damit ist Floorball die aktuell am schnellsten wachsende Mannschaftssportart der Welt.“

Das hört sich nach einer Erfolgsgeschichte an – eine mit Verzögerung allerdings. Floorball kam schon Ende der 1960er-Jahre aus den USA nach Europa. Länder wie Schweden und Finnland entwickelten sich früh zu Floorball-Schwergewichten und blieben es bis heute. In Deutschland wurde erst im Jahr 1992 ein Floorball-Verband gegründet. Es finden regelmäßig Weltmeisterschaften und die Austragung eines Europapokals statt, der nach einer Reform im Jahr 2011 unter den Floorball-Teams allerdings kein hohes Ansehen mehr genießt.

Bis vor wenigen Jahren war Floorball in Deutschland dabei unter dem Namen Unihockey bekannt. Im Jahr 2009 beschloss der Deutsche Unihockey-Bund dann die Umbenennung in Floorball-Verband Deutschland. Der Grund: Viele dachten, dass der Sport ausschließlich an Universitäten – kurz: Unis – gespielt werde.

Dennoch heißt die Sportart in den meisten anderen Ländern nach wie vor Unihockey. Aber warum bietet ein traditionsreicher Eishockeyverein, wie das die Eisbären Berlin sind, Floorball überhaupt an?

Parallelen zum Eishockey

Floorball hat viele Ähnlichkeiten mit Eishockey. Es werden allerdings leichtere Bälle aus Hartplastik und kürzere Schläger verwendet. Und der entscheidende Unterschied: Man spielt es nicht auf Eis, sondern auf dem Hallenboden. Es treten jeweils fünf Spieler*innen auf einem Platz gegeneinander an, der mit der Größe eines Handballfeldes vergleichbar ist. Die Spieldauer beträgt dreimal 20 Minuten.

Neben diesen größeren Plätzen gibt es auch Kleinfelder auf Volleyballformat. Hier spielen drei Spieler*innen pro Team in zweimal 20 Minuten gegeneinander. Ein weiterer großer Unterschied zum Eishockey ist die Ausrüstung der Spieler*innen. Außer den Torhüter*innen trägt niemand einen Schutz. Im Floorball sind zwar keine harten Bodychecks erlaubt, körperlich ist der Sport trotzdem.

Die Floorball-Abteilung der Eisbären gibt es seit 2016. Im Jahr 2017 wurde erstmals der Trainingsbetrieb aufgenommen. Die Idee zur Abteilungsgründung kam durch das Projekt „Profivereine machen Schule“. Teilnehmer des Projekts waren und sind neben den Eisbären, der 1. FC Union, Hertha BSC, Alba Berlin, die Füchse Berlin und die BR Volleys.

Den Blick nach vorn gerichtet. Ein Floorball-Juniorenspieler sucht den passenden Anspielpartner. Foto: Promo

Ziel ist es, den Sport an Berliner Schulen durch Ausbildung und die Integration von Trainings- und Fachwissen in den Schulalltag zu fördern. „Wir haben uns entschieden, den Kids an den Schulen Floorball näher zu bringen“, erzählt Robbi Haschker. „Das kam gut an und die Nachfrage war so überwältigend, dass wir schließlich eine eigene Abteilung hierfür gegründet haben.“

Große Ziele bei den Eisbären

Mittlerweile gibt es bei den Eisbären mehrere Kinder- und Jugendmannschaften sowie zwei Männerteams. Ein Männerteam spielt auf dem Großfeld in der Regionalliga. Das andere tritt auf dem Kleinfeld in der Verbandsliga an. Das Alter hierbei liegt zwischen 14 und 50 Jahren. Bisher gibt es noch keine Frauenmannschaft. Das soll sich in Zukunft aber durch gezielte Förderung ändern.

Wie andere Sportarten litt auch Floorball unter der Coronavirus-Pandemie. Von November bis Mitte Mai war bei den Eisbären kein Spielbetrieb möglich. In dieser Phase wurde viel Onlinetraining gemacht. Das heißt, es wurden den Spieler*innen Athletikübungen vermittelt. Ende September steht dann der Saisonbeginn bei den Männern an. Mit Ablauf der Herbstferien beginnt schließlich die neue Spielzeit bei den Kindern und Jugendlichen.

Floorball ist dabei bei den Eisbären sehr breitensportlich angelegt. Doch auch die Elitenförderung steht zunehmend im Fokus. Aus dem Verein gingen bereits einige Juniorennationalspieler*innen hervor. Hohenschönhausen soll zudem bald Landesstützpunkt für Floorball in Deutschland werden.

Die Floorballer*innen warten aktuell auf eine neue Halle, die bis 2025 in Hohenschönhausen entstehen soll und dann vom Verein genutzt werden kann. „In drei bis fünf Jahren wollen wir mit den Männern in der „weiten Liga sein“, sagt Robbi Haschker. „Perspektivisch ist die Bundesliga unser Ziel.“