Erst Model, dann Boxer Mohamad Mardenli und sein Weg zum Meistertitel

Der groß gewachsene Mann sieht ein wenig so aus, wie man sich in den Neunzigern die Models für Versandhauskatalog-Mode vorgestellt hat. Smart in jedem Fall. Mohamad Mardenli, 1,85 Meter groß, wirkt zurückhaltend in seinem Erscheinungsbild. Er lächelt viel und gern, die feinen, glatten Gesichtszüge sind unaufdringlich, dazu kommt noch seine sonore Stimme. Der Mann könnte wirklich einiges sein von Beruf, alles außer Profiboxer.