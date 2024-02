Erster Titel in der Abschiedssaison : Jürgen Klopp gewinnt mit Liverpool den Liga-Pokal

Vier Titel kann Jürgen Klopp in seiner letzten Saison mit dem FC Liverpool gewinnen. Den ersten holt das Team am Sonntag im Liga-Pokal-Finale. Die Entscheidung gegen Chelsea fällt erst in der Verlängerung.