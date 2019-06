Im Mai 2018, als das Team Deutschland-Achter präsentiert wird, darf Christopher Reinhardt nur zuschauen. Dabei war ihm noch ein Jahr zuvor eine große Zukunft prophezeit worden, nachdem er mit nur 19 Jahren erfolgreich den Sprung aus dem U23-Achter zu den Männern geschafft hatte. Dass er am Sonntag mit dem Deutschland-Achter in Luzern Europameister werden würde – und das in beeindruckender Manier vor dem Erzrivalen Großbritannien –, „hätte er nicht geglaubt“, wenn es ihm jemand noch im August vergangenen Jahres gesagt hätte. Im August, als er nach rund neun Monaten endlich wieder schmerzfrei joggen konnte.

Vor zwei Jahren beginnt Reinhardts Leidensgeschichte mit Knieschmerzen. Die Wachstumsfugen an den Kniescheiben haben sich verschoben. Die Schmerzen werden so stark, dass er sich im November 2017 operieren lassen muss. Die Regenerationszeit soll nur zwei bis drei Monate dauern, doch Reinhardt kehrt erst im August 2018 ins Boot zurück. Und wie er zurückkehrt.

Bei der ersten Leistungsüberprüfung der neuen Saison legt er auf dem Ergometer die beste Zeit hin und katapultiert sich ins Blickfeld der Trainer. Sie können letztlich gar nicht anders, als ihn vor zwei Wochen zu nominieren. Und sprengen so den ungeschlagenen Achter der vergangenen beiden Jahre. Die Entscheidung überrascht Reinhardt – gerade aufgrund seiner Vorgeschichte.

Der Europameistertitel ist für ihn etwas „ganz Besonderes“ – schließlich saß er erstmals bei einem großen Wettkampf im Boot. Dabei hatten die Deutschen einen kleinen Vorteil, den sie sich selbst erarbeitet hatten – und der, wie Reinhardt und auch Schlagmann Hannes Ocik sagen, „Gold wert war“. Denn als Vorlaufsieger am Freitag waren sie direkt fürs Finale am Sonntag qualifiziert, während die weiteren Nationen am Samstag im Halbfinale ums Endlaufticket kämpfen mussten. So konnte Reinhardt sich am Samstagnachmittag voll und ganz dem Lernen widmen. Er studiert ganz nebenbei noch Medizin in Bochum.

Damit wird es noch schwerer, Freizeit zu finden. Denn die Ruderer verbringen so schon sechs Tage die Woche im Leistungszentrum am Dortmunder Hafen. Im Nachhinein kommt ihm diesbezüglich die Verletzungszeit zugute, in der er den Fokus nicht nur aufs Rudern legen musste. Auch wenn er ohne sie vielleicht schon längst im Achter gesessen hätte. So spielt er Fagott im Orchester in Marl, einer seiner wenigen gesellschaftlichen Kontakte – auch jetzt noch, neben dem obligatorischen Kontakt zu seinen Mitruderern.

Das Ziel ist Tokio 2020

Denn dadurch, dass das Team Deutschland-Achter viel aufeinander herumhängt, bilden sich automatisch enge Kontakte bis zu Freundschaften. „Ein Aufnahmeritual“ aber, wie es bei nicht wenigen Mannschaft vollzogen wird, „gab es nicht“, sagt Reinhardt. Allerdings genieße er als Jüngster auch keinen Welpenschutz, wenngleich er sich in Teamsitzungen eher zurückhält und die älteren, erfahrenen Kollegen zu Wort kommen lässt.

Und sie alle zusammen – auch der Vierer, der am Sonntag starker Dritter wurde – haben ein großes, noch fernes Ziel vor Augen: die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Ausruhen, darf er sich nicht darauf, nun erstmals im Achter zu sitzen. „Jedes Jahr wird wieder neu bewertet. Wenn man ein Jahr vor Olympia im Boot sitzt, will man natürlich dabei sein“, macht der 21-jährige Dorstener klar. „Aber wir sind im Leistungssport, da läuft es nicht immer nach Plan.“ Und wer wüsste das besser als Christopher Reinhardt.