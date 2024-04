Extremschwimmer André Wiersig „Wenn ein Hai kommt, weiß er sofort, ob du die Hose voll hast“

Herr Wiersig, gab es einen entscheidenden Moment, einen Auslöser dafür, dass Sie sich als Botschafter der Meere engagieren?

Am Anfang ging es darum, zu schwimmen. Es ging um den Sport, die sportliche Herausforderung. Aber man erlebt da draußen Dinge, die einen Perspektivwechsel fordern. Ich kann mich an eine prägende Situation erinnern. Es war mitten in der Nacht und wer schon mal nachts irgendwo in einem entlegenen Baggersee geschwommen ist, der weiß, wie unheimlich das ist. Im Meer noch einmal verschärfter.