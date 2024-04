FC Bayern empfängt Arsenal Darf’s ein bisschen defensiver sein?

Wer später einmal diese Saison des FC Bayern Revue passieren lässt, wird womöglich – Stand jetzt – nur wenige spielerische Höhepunkte finden – in der Bundesliga jedenfalls, international ist die Situation ein bisschen anders. Da können die Münchner auch noch viel erreichen, vorausgesetzt, sie gewinnen an diesem Mittwoch gegen Arsenal London. Das würde den Einzug ins Halbfinale der Champions League bedeuten, und in der Runde der letzten vier in Europa standen sie zum letzten Mal vor vier Jahren.