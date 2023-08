Feldhockey-Nationalspielerin Linnea Weidemann vor der EM „Die Lust auf einen Titel ist einfach riesengroß“

Frau Weidemann, letztes Jahr kam die Nominierung für die WM in den Niederlanden und Spanien sehr überraschend. Dieses Jahr fehlten Sie dem Berliner HC in der Rückrunde krankheitsbedingt rund zwei Monate. Haben Sie trotzdem mit der Nominierung für die EM in Mönchengladbach gerechnet?

Ich habe mich natürlich gefreut. Aber so richtig überrascht war ich am Ende nicht, weil ich mich schon wieder voll in die Mannschaft reingespielt habe. Vor der Nominierung konnte ich wieder vernünftig und über die volle Länge spielen. Aber man freut sich immer über jede Nominierung und kann sich nie sicher sein.