Frankfurter Fan wird schwer verletzt Eintracht reagiert entsetzt auf Eskalation in Marseille

So richtig freuen konnten sich die Spieler und Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt über den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte nicht. Das 1:0 des hessischen Fußball-Bundesligisten bei Olympique Marseille rückte angesichts der bedrückenden Begleitumstände auf den Tribünen des Stade Velodrome in den Hintergrund.

„Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten. So richtige Freude mag nicht aufkommen, weil es schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns da entgegenschlug und natürlich auch auf Reaktionen traf“, sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke über die Vorfälle, bei denen am Dienstagabend ein Eintracht-Fan schwer verletzt wurde. Reschke kündigte an: „Wir müssen das Stück für Stück sauber aufarbeiten.“

Nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr wurde der Eintracht-Fan von einer Rauchgranate getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Er sei „ziemlich schwer verletzt“, hieß es aus Quellen, die mit dem Vorfall vertraut sind. 17 weitere Menschen wurden laut der örtlichen Präfektur im Laufe des Tages am Rande des Spiels in Gewahrsam genommen.

Auch bei einer Schlägerei in der Innenstadt Marseilles am Abend mussten Beamte eingreifen, teilte die Polizei weiter mit. Rund tausend Einsatzkräfte waren für die als riskant geltende Partie mobilisiert worden.

SGE verurteilt mutmaßlichen Hitlergruß eines Anhängers

Zudem soll ein Anhänger der Eintracht vor dem Spiel einen Hitlergruß gezeigt haben, wie Internetbilder nahelegen. Der Club reagierte noch in der Nacht und verurteilte die mutmaßliche schwere Verfehlung scharf. „Von einem einzelnen Vorfall im Vorfeld des UEFA Champions League-Spiels zwischen Olympique de Marseille und Eintracht Frankfurt, bei dem eine als ‚Hitlergruß‘ zu verstehende Gestik gezeigt wurde, distanziert sich der Club in aller Deutlichkeit“, hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten nach dem Spiel. „Antisemitisches Gedankengut steht im krassen Widerspruch zum unmissverständlichen und unverrückbaren Werteverständnis des Clubs und seiner Wurzeln.“

Die auf dem Video zu sehende Person habe sich noch während des Spiels beim Eintracht-Fanbeauftragten gemeldet und den Vorwurf einer antisemitischen Intention nachdrücklich zurückgewiesen, hieß es weiter. „Eintracht Frankfurt wird diesen Vorgang und die Darstellung des Betreffenden ausführlich überprüfen.“

Bestrafung wahrscheinlich

Welche Konsequenzen die Pyro-Schlacht beider Fanlager für die auf Bewährung spielende Eintracht haben wird, vermochte Reschke noch nicht abzuschätzen. Nachdem die Europäische Fußball-Union den wegen des Platzsturms beim Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United verhängten Zuschauerausschluss für ein Spiel in einem internationalen Clubwettbewerb zur Bewährung ausgesetzt hatte, dürfen die Frankfurter angesichts des Ausmaßes der Ausschreitungen in Marseille wohl kaum auf Milde der UEFA hoffen.

Offen scheint lediglich, ob die Eintracht mit einem Geisterspiel bei der nächsten Heimpartie gegen Tottenham Hotspur am 4. Oktober bestraft wird oder in der Fremde auf die Unterstützung ihrer Anhänger verzichten muss. „Wenn ich eine Bestrafung fürchte, dann eher für ein Auswärtsspiel. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass die Bewährung für das Heimspiel durch die Geschichte betroffen ist“, sagte Reschke.

Trainer Oliver Glasner verurteilte die Vorkommnisse auf das Schärfste. „Das geht einfach nicht. Da missbrauchen ein paar Chaoten die Fußballbühne, um Gewalt und Aggressionen auszuleben. Dafür haben wir alle null Verständnis“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher. „Wenn du beginnst, mit deinem Nachbarn Böller hin und her zu schießen, dann landest du vielleicht irgendwann im Gefängnis. Von daher hat das hier nichts verloren. Da gibt es keine zwei Meinungen.“

Auch die Eintracht-Profis waren nach ihrem sportlichen Befreiungsschlag entsetzt. „Solche Szenen haben mit einem Champions-League-Spiel nichts zu tun“, kritisierte Kapitän Sebastian Rode. Und Nationaltorwart Kevin Trapp stellte fest: „Es ist unheimlich schade, dass es so ausgeartet ist.“

Immerhin standen am Ende die ersten drei Punkte zu Buche, durch die die Hessen in der Gruppe D wieder voll im Geschäft sind. Glasner blickte daher zuversichtlich voraus: „Die Spieler haben gezeigt, dass sie eine großartige Mannschaft sind. Wenn wir an unserer Leistungsgrenze spielen, können wir in ganz vielen Stadien gegen ganz viele Gegner gewinnen.“ (dpa, AFP)

